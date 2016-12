Inter, Thohir: "Vogliamo tornare tra i 10 top club mondiali"

Erick Thohir guarda con ottimismo alla seconda parte di stagione: "Siamo soddisfatti di quanto fatto sinora ma ciò non vuol dire che non vogliamo migliorare ancora. L'obiettivo è tornare in Champions League ed essere tra i 10 top club mondiali". Il presidente dell'Inter elogia Mancini: "Un vincente, affamato di successi e in grado di cambiare strategia a gara in corso: non sono in tanti ad esserne capaci".