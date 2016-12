Inter, Thohir: "Grazie ai tifosi per il supporto"

10:28 - Erick Thohir esce da San Siro soddisfatto dopo il 2-2 della sua Inter contro il Napoli. Il presidente nerazzurro applaude squadra, allenatore e tifosi: "Grazie a voi tifosi per il supporto, è stato importante creare la giusta atmosfera e questo è accaduto per merito vosto. Sono orgoglioso dello spirito combattivo dimostrato dalla squadra e dall'allenatore. Siamo tornati. Ora così anche giovedì in Europa League, sugli spalti e in campo".

THOHIR, FIDUCIA A MAZZARRI NEL PRE PARTITA

Erick Thohir crede nel progetto Walter Mazzarri e non vuole cambiare i suoi piani: "Si va avanti con lui, c'è un'intesa con lui e con Ausilio. Dobbiamo prendere una decisione a mente fredda, è chiaro che pero servono risultati". Il presidente dell'Inter ha fissato nuovamento l'obiettivo con l'Europa: "Siamo solo all'inizio della stagione, la Serie A è molto lunga e il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Europa".