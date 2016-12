Inter-Napoli 2-2: doppietta di Callejon, Hernanes salva Mazzarri

10:51 - Poche emozioni fino all'ottantesimo minuto, poi i fuochi d'artificio finale. Il posticipo della settima giornata di Serie A tra Inter e Napoli finisce 2-2, con un botta e risposta negli ultimi dieci minuti. Al vantaggio di Callejon arrivato per un errore di Vidic in mezzo all'area, risponde Guarin due minuti dopo l'ingresso in campo. Sempre lo spagnolo sigla il vantaggio al 90', ma un colpo di testa di Hernanes al 92' fissa il pareggio.

LA PARTITA

La condizione psicofisica di Inter e Napoli sta tutta nei dieci minuti finale dell'incredibile partita di San Siro. Fino a dieci minuti dal termine saremmo stati qui a raccontare una partita noiosa come poche in questa stagione, tra due squadre schiave della paura di sbagliare ancora. Il concetto finale rimane quello con il 2-2, ma gli ultimi dieci minuti sono stati di puro divertimento tra gol, svarioni e grandi giocate frutto più della disperazione del momento che di una reale tattica. Per quanto visto in campo il pareggio è il risultato più giusto ma che, come copione in questi casi vuole, fa più male che bene a entrambe. Può respirare Mazzarri, ma non certo sorridere. Idem per il collega, anche fischi, dall'altra parte.

Per settantanove minuti, dicevamo, il pubblico ha assistito a una partita alla moviola con rarissime occasioni da gol, nemmeno potenziali. Escluso il bel palo colpito da Hernanes al 39' con un sinistro fin troppo preciso, e l'auto-palo colpito da Obi nel tentativo riuscito di chiudere Insigne a due metri dal gol al 50', Inter-Napoli per larghi tratti è stata poco o nulla dal punto di vista tecnico. Tanta tattica, forse troppa, volta a non prenderle soprattutto per l'atteggiamento del Napoli del primo tempo, attendista in attesa di quella ripartenza veloce che non si è mai innescata. Il resto? Un paio di occasioni per Icardi, più potenziali che pericolose e un tiro-cross di Hamsik neutralizzato da Handanovic, in una vera e propria gara ai tiri in tribuna vinta dallo svizzero Inler con una tripletta.

La svolta però è arrivata nella ripresa. Il Napoli ha alzato pressing e baricentro mentre il resto l'ha fatto la stanchezza. Anche per questo nel finale è successo veramente di tutto. Al 79' il vantaggio di Callejon sugli sviluppi di una rimessa laterale non spazzata da Vidic: lo spagnolo ha colpito in diagonale. Gioia che però è durata due minuti, zittita da Guarin (appena entrato) sugli sviluppi di un corner all'82'. Mazzarri, tesissimo, viene espulso e ancora Callejon raddoppia al 90' poco dopo un gran chiusura di Vidic su Higuain. Tutto finito? Macché, al 92' è Hernanes con un colpo di testa da far invidia a Bierhoff a trovare il 2-2 che salva il suo tecnico, ma che non migliora la classifica. La sensazione, come detto, è che il pareggio alla fine scontenti un po' tutti.

LE PAGELLE

Hernanes 7 - Il suo gol di testa è fondamentale, ma per tutta la partita è tra i più pericolosi. Il palo grida ancora vendetta. Sta recuperando la forma migliore.

Hamsik 4,5 - Serata da fantasma a San Siro. Continua il momento negativo in maglia azzurra dopo i numeri in nazionale. Mai pericoloso, mai nel gioco.

Vidic 5 - Il suo ambientamento nel calcio italiano è più lento del previsto. Altro gravissimo errore sul primo gol di Callejon.

Higuain 5 - Nel secondo tempo entra più nel vivo del gioco, ma tiri in porta zero. L'astinenza da gol comincia a pesare.

Kovacic 6,5 - E' il cervello nerazzurro, tutte le idee passano dai suoi piedi. E' sempre un '94 però, non dovrebbe fare tutto lui.

Callejon 7,5 - Letale sottoporta e la doppietta di San Siro in una serata fino al 79' anonima ne è la dimostrazione. Sta tenendo a galla Benitez



IL TABELLINO

INTER-NAPOLI 2-2

Inter (3-5-2): Handanovic 5,5; Ranocchia 6, Vidic 5, Juan Jesus 5,5; Obi 6 (12' st Mbaye 6), Kovacic 6,5, Medel 5 (36' st Guarin 6,5), Hernanes 7, Dodò 6,5; Palacio 6 (44' st M'Vila sv), Icardi 5. A disp.: Carrizo, Berni, Andreolli, Kuzmanovic, Krhin, Bonazzoli. All.: Mazzarri 5,5

Napoli (4-2-3-1): Rafael 5,5; Zuniga 6, Albiol 6, Koulibaly 6,5, Britos 6,5 (30' st Ghoulam 5,5); Inler 5,5, David Lopez 6; Insigne 5 (23' st Mertens 6), Hamsik 4,5 (16' st Jorginho 6), Callejon 7,5; Higuain 5. A disp.: Andujar, Colombo, Henrique, Maggio, Mesto, De Guzman, Zapata, Michu. All.: Benitez 5,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 34' st Callejon (N), 37' st Guarin (I), 45' st Callejon (N), 47' st Hernanes (I)

Ammoniti: Hernanes, Juan Jesus (I); Britos, Higuain, Jorginho (N)

Espulsi: nessuno