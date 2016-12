Inter, Ranocchia: "L'Europa League è ancora possibile"

A due giornate dalla fine del campionato, per l'Inter sono sempre meno le possibilità di entrare in Europa ma Ranocchia non alza bandiera bianca: "C'è ancora speranza - dice in occasione del premio Gentleman -. Non possiamo più sbagliare, ma sembra che chi ci precede in classifica ci stia aspettando". Fiducioso anche il tecnico Mancini: "Stiamo lavorando per migliorare e i tifosi dell'Inter possono stare tranquilli".