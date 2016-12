Inter, Mancini: "Scontento della prestazione di qualcuno"

E' un Roberto Mancini molto deluso ai microfoni di Premium Sport : " Handanovic migliore in campo? È lì per parare, non significa per forza che qualcosa non è andato. Non sono contento della prestazione di qualche giocatore: qualcuno, se è dotato, può e deve fare di più. Abbiamo dei giocatori bravi e soprattutto davanti qualcosa di meglio dobbiamo fare, ma non è il problema di un singolo a spiegare il fatto che facciamo fatica a fare gol".

Il tecnico nerazzurro ha poi analizzato il pareggio: "Abbiamo cercato di attaccare in tanti e per farlo ci siamo un po' scoperti, rischiando qualcosa. A volte vogliamo strafare e invece il calcio è semplice: non dobbiamo fare cose sopra la norma, a volte la giocata base è la migliore. Ne abbiamo vinte tante 1-0 e io firmerei per vincerne altrettante, ma delle volte un gol non basta. All'inizio avremmo firmato per trovarci a questo punto del campionato in questa posizione, ma questo non significa che dobbiamo sprecare quello che abbiamo fatto: dobbiamo stare calmi e tornare a non regalare gol. Così potremo tornare in alto, anche se l'obiettivo rimane l'accesso in Champions".