Inter, Mancini: "Concediamo troppo, fischi giusti"

23:49 - "Siamo delusi come il pubblico, i fischi sono giusti". Esordisce così Mancini nell'analisi della sconfitta contro il Wolfsburg e la conseguente eliminazione dall'Europa League. "Abbiamo avuto le occasioni per fare gol ma poi le abbiamo concesse e dopo il loro vantaggio è stato tutto più difficile. Non riusciamo mai a finire una gara senza subire gol. Ora il Wolfsburg ci è superiore. Probabilmente non sono stato bravo a insegnare certi meccanismi".

"Era una partita difficile, sapevamo che recuperare due gol non sarebbe stato semplice e dopo il loro vantaggio è diventato ancora più difficile - ha proseguito Mancini - Abbiamo commesso degli errori, è andata così. Non ci si può permettere di concedere così tanto in Europa League. Di chi la colpa degli errori difensivi? Probabilmente non stato bravo a insegnare i meccanismi difensivi ai ragazzi, loro ce la mettono tutta e cercano di fare il proprio lavoro al meglio".