Inter, Mancini: "Abbiamo fatto troppo poco per vincere"

21:48 - Mancini non riesce a nascondere la delusione per la prestazione di Empoli: "E' stato un passo indietro rispetto alla gara con il Genoa perché abbiamo fatto troppo poco per vincere, dobbiamo fare di più - ha detto il tecnico dell'Inter a fine gara - Loro hanno giocato molto bene. Una partita non cambia niente: c'è da lavorare e basta. La corsa al terzo posto si complica? C'è ancora tutto il girone di ritorno e dobbiamo farlo in modo straordinario".

"Siamo un po' troppo bassi e paurosi - ha detto ancora Mancini - Siamo stati in difficoltà nel giocare la palla e questo è il problema che abbiamo avuto. La squadra ci mette un po' di tempo a crescere, non basta una vittoria a cambiare il corso delle cose. Abbiamo bisogno di più personalità. Abbiamo bisogno di giocare meglio la palla da dietro: se l'azione inizia bene poi possiamo arrivare a centrocampo e possiamo provare a concludere, ma se non riusciamo a giocare tre palloni allora diventa difficile". Sul mercato: "Vediamo, stiamo lavorando. La cosa importante è che i giocatori appena arrivati trovino al più presto la condizione migliore".