Inter, Kondogbia dimesso dall'ospedale dopo una botta alla testa

Attimi di paura per Geoffrey Kondogbia, costretto ad uscire dal campo nel finale di primo tempo della sfida di Coppa Italia Inter-Juventus per un colpo alla testa subito in uno scontro di gioco con Lichtsteiner. Il centrocampista francese, che ha riportato un trauma cranico e non è rientrato nella ripresa, è stato portato nell'intervallo in ospedale a Niguarda per sottoporsi agli accertamenti del caso. Dopo gli accertamenti la dimissione.