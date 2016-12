Inter-Jovetic: 15 minuti pagati 14,5 milioni di euro

Una bella vittoria, ma molto molto cara. Se ne è accorta l'Inter, che a Pescara ha vinto grazie a una doppietta di Icardi (il secondo gol in pieno recupero), ma che ha visto scattare l'obbligo di riscatto di Jovetic: 14,5 milioni di euro da versare nelle casse del Manchester City. Per la felicità di Pep Guardiola e di tutta la dirigenza dei Citizens.



Perché? Per l'obbligo di riscatto c'erano due strade: una presenza di Jovetic in questo campionato o un'Inter non nelle ultime tre posizioni in classifica a dicembre. Ed ecco che la prima opzione si è avverata, quando Frank de Boer ha mandato in campo JoJo a 15' dalla fine al posto di Perisic. Sì, a volte una vittoria può costare molto. Anche 14,5 milioni di euro.