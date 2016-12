Inter, Icardi: "Rinnovo vicino e felice di restare, via solo se mi cedono"

16:27 - Mauro Icardi e il futuro: "I miei agenti stanno parlando con il club, stanno arrivando a un accordo e quando succede, firmerò il rinnovo. Sono sicuro. Sarò felice io e lo sarà l'Inter se vorranno che resti qui - ha detto l'attaccante alla Cnn - Se Manchester, Chelsea o non so chi altro mi dovessero volere, dovrebbero parlare con l'Inter. Se l'Inter vorrà cedermi, farò i bagagli e andrò. Altrimenti resterò perché all'Inter sto benissimo".

"La mia paga, il mio stipendio, il fatto che non 'guadagno molto', è la conseguenza di due anni fa, quando sono arrivato all'Inter - ha proseguito Icardi - Per me è stato un buon contratto. L'ho firmato con entusiasmo, voglia di dimostrare il mio valore e di essere un giocatore importante per l'Inter. Ora, dopo due anni, ho ancora questo contratto di cui si parla tanto, ma i miei agenti stanno parlando con il club. Ho ancora tre anni di contratto e sono sicuro che arriveremo a un accordo. Se Manchester, Chelsea o non so chi altro mi dovessero volere, dovrebbero parlare con l'Inter. Se l'Inter vorra' cedermi, farò i bagagli e andrò. Altrimenti resterò perché all'Inter sto benissimo e la mia famiglia sta benissimo a Milano".



Sullo scontro con i tifosi a Reggio Emilia: "E' stato un momento di nervosismo, molto emotivo. I tifosi erano incazzati, era uno di quei momenti di grande passione per loro, ci siamo scambiati parole reciproche. Io ho semplicemente detto che dovevano sostenere la squadra fino alla fine e in ogni momento". E sulla vita privata: "Maxi Lopez? Siamo stati amici ai tempi della Sampdoria, dopo tutto quello che è successo non c'è stato più nulla. Wanda è la persona che sta al mio fianco tutti i giorni, che mi dà consigli, mi aiuta sempre e mi fa sentire meglio quando sto male. Significa tutto per me".