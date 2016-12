Inter, Icardi: "Jovetic ci darà una grande mano"

Dopo aver rinnovato fino al 2019, Icardi è pronto a diventare un leader di questa Inter : "Voglio fare bene per il club oggi e nel futuro, questa è la cosa più importante - dice l'argentino su Weibo , dove ha risposto alle domande dei tifosi nerazzurri in Cina -. Penso di poter essere importante". Su Jovetic , appena sbarcato a Milano : "L'ho incontrato quando era alla Fiorentina. E' un campione. Se sarà dei nostri, ci darà una grandissima mano".

L'attaccante parla a 360 gradi di Inter, della sua carriera e dei suoi compagni. "Quanti gol faccio quest'anno? Non dico mai i numeri, perché i conti si fanno alla fine come è successo l'anno scorso - risponde -. Mi piace fare la prima punta, Mancini mi ha chiesto di giocare di più fuori area per essere maggiormente nel vivo del gioco".



Molti paragonano Maurito a Milito: "Spero di fare la carriera che ha fatto lui però siamo diversi. Io penso alla mia strada, alla mia carriera. Kovacic? E' giovane come me, ma ha grandissime qualità. Lui conosce bene i miei movimenti e ci capiamo bene quando prende la palla".