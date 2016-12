Inter, Felipe Melo: "Mancini soffre quando non vince, deve restare qui"

"Mancini è il primo a soffrire quando non si vince, è giusto che rimanga con noi". Felipe Melo parla chiaro dagli Stati Uniti ed esprime sostegno al tecnico nerazzurro: "Io sono venuto qui perché l'Inter è uno dei club più importanti al mondo e per Mancini - ha detto a Mediaset Premium - Avevo in testa di rimanere qui perché è un sogno, ci siamo trovati bene a Milano con la famiglia e siamo tutti interisti".