Inter: Brozovic torna in Europa League

Nessun castigo per Kondogbia. Ha sbagliato partita, semplice. E fa niente se lasciando il campo non è passato a salutare: oggi si è allenato col gruppo, come sempre. E castigo finito (forse) per Brozovic, a due settimane da Inter-Hapoel che è costato caro ai nerazzurri e peggio a lui, per il suo comportamento: fuori dal gruppo dei convocati.



Così, a undici giorni di stanza, Marcelo Brozovic sta per tornare nel gruppo dei convocati: segnatamente per la traserta di Praga, giovedì in Europa League. Lo avrebbe chiesto lui, dopo aver compreso i suoi errori. E sarebbe la scelta di De Boer, che non ha in mente di "tagliare" giocatori dopo un mese. Non avrebbe senso. Semmai, se ne riparlerà al mercato di gennaio.

Quanto a Kondogbia, tutto procede nel solco di un recupero tecnico e mentale perché il franecse ritrovi la serenità calcistica smarrita dopo un anno, non solo l'ulimo mese, trascorso a cercare di mostrare quel che vale. Ovvero quei 32 milioni più 4 di bonus che erano, e restano, un macigno. Per le attese che che c'erano attorno a lui.