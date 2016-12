Inghilterra, Allardyce si scusa: "Mi sono fidato di chi conoscevo da 30 anni"

Il Daily Telegraph, con un'inchiesta lo ha smascherato mentre dispensava consigli a finti uomini d'affari del Medio Oriente su come aggirare le regole inglesi che vietano le terze proprietà e dava la disponibilità ad entrare in un affare da 400 mila sterline.



Braccato dai cronisti fuori dalla sua casa a Bolto, Allardyce, che si era seduto sulla panchina dell'Inghilterra lo scorso luglio guidando la nazionale inglese per un solo match (vinto), ha rilasciato una dichiarazione spontanea, senza rispondere a domande specifice. "L'accordo con la FA è stato trovato in maniera amichevole, mi sono scusato con la federazione e con tutti quelli colpiti dalla spiacevole situazione in cui mi sono cacciato. Ho un accordo di riservatezza e non posso rispondere ad altro, voglio solo andare via e riflettere. Ma prima voglio fare un grosso in bocca al lupo a Gareth e a tutta la nazionale inglese: auguro loro il meglio". Infine una battuta: "Tornare un giorno nel calcio? Chi può dirlo, vedremo".