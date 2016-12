Il Napoli resta in silenzio stampa, De Laurentiis: "Un bel bottino"

Le vittorie consecutive hanno riportato il buon umore, ma in casa Napoli si continua con il silenzio stampa. Anche dopo il bel successo contro la Sampdoria Rafa Benitez non ha parlato con i giornalisti e non lo farà fino a fine stagione, a meno di un contrordine della società. Licenza di parlare solo per il presidente De Laurentiis che ha commento la gara a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' stato un bellissimo bottino stasera, auguriamoci che i ragazzi rimangano concentrati sul pezzo e si continui cosi fino alla fine".

Il presidente del Napoli si è soffermato anche a parlare dei fatti violenti nel derby Torino-Juve: "Violenza negli stadi? Io non conosco i fatti di Torino, ma bisogna che il ministro degli interni Alfano si interroghi, so che lui sta cercando di porre rimedio a quello che è una presenza destabilizzante con il vero tifo, però è in ritardo. Quando gli abbiamo chiesto di dare potere alla polizia nello stato come o altri paesi europei, lui ha fatto orecchi da mercante. Se fossi nel ministro ci penserei, non ci vuole molto ad organizzare in poco tempo qualcosa che potrebbe fare anche un ragazzino di 8 anni, siamo stanchi. Questa inezia del ministero degli interni sembra che debba andare per favori politici, facciamola finita. In questo paese c'è la mafia di stato, la mafia capitale, la ndrangheta, la camorra, e quindi vogliamo scherzare? Questo sarebbe il bel paese? Ricordiamo che c'è stato un percorso storico penalizzante per il Sud che nel 1800 era il vero Sud, ma questo è un discorso lungo".