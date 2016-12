Il Chievo s'arrende a Pogba: 2-0 Juve

20:53 - Alla Juve serve un'ora per riuscire a piegare il Chievo e tenere a bada le speranze della Roma. Allo "Stadium" i bianconeri soffrono l'organizzazione dei veronesi per più di un tempo, prima di imporsi per 2-0. Così serve una magia di Pogba, che al 15' della ripresa infila la porta con un missile di sinistro dopo l'elastico, suo marchio di fabbrica. Poi al 28' Lichtsteiner chiude i conti dopo un'altra giocata del francese. Palo di Schelotto nel finale.

LA PARTITA

Se Verona è "fatal" per il Milan, la città del pandoro sta diventando dolcissima per la Juve. Dopo aver travolto l'Hellas in Coppa Italia e campionato, i bianconeri si sono sbarazzati anche del Chievo, già battuto all'andata. Ma non è stata certo una passeggiata, anzi. Alla fine la differenza l'ha fatta un fuoriclasse unico, Pogba, che sta scalando alla svelta gli scalini dell'immortalità calcistica. Il tutto in una gara in cui Buffon e compagni si sono complicati la vita da soli, complice anche un avversario che veniva da una striscia di risultati utili in trasferta e con la sesta migliore difesa del campionato. Ma non è bastato. Il primo tempo si apre con una Juve martellante, che nel giro di pochi minuti costruisce tre occasioni con Vidal, Pereyra e Chiellini. Il Chievo, però, non si fa intimorire, pressa alto e mette in difficoltà i bianconeri, privi del loro cervello Pirlo. La squadra di Allegri va a fiammate, ma ogni volta che costruisce una buona occasione trova un Bizzarri attento, come quando poco prima della mezz'ora ferma un gran destro di Vidal e il piazzato di testa di Chiellini. Poi la Juve si ferma qui e prima dell'intervallo c'è solo la gran zuccata tra Evra e Frey, con il clivense costretto a uscire in barella a causa di un taglio profondo e perdita momentanea di conoscenza. Un bel guaio per Maran, che deve inserire Biraghi e cambiare posizioni e modulo in campo. E non è che nella ripresa la situazione si ribalti. Il Chievo continua nella sua tattica e crea anche qualche grattacapo alla difesa juventina. Il problema per Schelotto e compagni è che dall'altra parte c'è tale Paul Pogba, che dopo 45' altalenanti fa esplodere dirompente tutta la sua classe. "Elastico" col destro al limite dell'area e sinistro imprendibile che si infila nell'angolino sul palo più coperto da Bizzarri. Una giocata che spacca in due la partita, anche se i gialloblù non lasciano dormire sonni tranquilli a Buffon. E quando ancora Pogba, a metà ripresa, si inventa un aggancio volante con tiro incorporato, che costringe Bizzarri all'ennesimo miracolo, ci pensa Lichtsteiner a non rendere vana la giocata, ribadendo il pallone in fondo al sacco. Il palo colpito da Schelotto nel finale è solo un rammarico in più per un Chievo che ha costretto la Juve a sfoderare il suo gioiello più brillante.

LE PAGELLE

Vidal 5,5 Sembrava tornato in forma e invece pasticcia parecchio. Esce consolato da Pogba

Pogba 8 vincerà il Pallone d'Oro, non si sa quando, ma lo vincerà. Il gioiello adesso è accecante

Morata 6 Sempre molto defilato, sembra la copia di Llorente. E il gol, infatti, non arriva

Bizzarri 7 Non è facile resistere al bombardamento bianconero, ma lui ci riesce. Per i miracoli, però, rivolgersi ad altri

Schelotto 6 Coglie un palo e mette in difficoltà Evra: il suo lo fa

IL TABELLINO

JUVENTUS-CHIEVO 2-0

Juventus (4-3-1-2): Buffon 6; Caceres 6, Bonucci 6, Chiellini 6,5, Evra 6 (27' st Padoin 6); Vidal 5,5 (17' st Lichtsteiner 6,5), Marchisio 6, Pogba 8; Pereyra 6,5 (40' st Pepe sv); Tevez 6, Morata 6. A disp.: Storari, Rubinho, Licthsteiner, Barzagli, Ogbonna, Marrone, Giovinco, Coman, Llorente. All.: Allegri 6

Chievo (4-4-1-1): Bizzarri 7; Frey 6 (43' Biraghi 6), Dainelli 5,5, Gamberini 6, Zukanovic 6; Birsa 6, Cofie 5, Hetemaj 6, Schelotto 6; Botta 5,5 (18' st Meggiorini 6); Paloschi 5,5 (31' st Pellissier 5,5). A disp.: Bardi, Seculin, Christiansen, Lazarevic, Bellomo. All.: Maran 6,5

Arbitro: Massa

Marcatori: 15' st Pogba, 28' st Lichtsteiner

Ammoniti: Vidal, Marchisio (J), Zukanovic, Frey, Dainelli, Schelotto (C)

Espulsi: -