Le probabili formazioni di Serie A

LUNEDI' 26 GENNAIO

EMPOLI-UDINESE ore 19 FORMAZIONI UFFICIALI

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Tonelli, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Vecino; Saponara; Pucciarelli, Mchedlidze

A disp.: Pugliesi, Bassi, Laurini, Barba, Bianchetti, Laxalt, Diousse, Verdi, Brillante, Zielinski, Maccarone, Tavano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Heurtaux, Danilo, Piris; Widmer, Allan, Guilherme, Kone, Pasquale; Thereau; Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Faraoni, Hallberg, G.Silva, Pinzi, Jadson, Fernandes, Jaadi, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Geijo, Badu, Evangelista, Wague, Zapata, Domizzi

NAPOLI-GENOA ore 21

Napoli (4-2-3-1) formazione ufficiale: Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Strinic; Inler, Lopez; Callejon, Hamsik, De Guzman; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Luperto, Britos, Jorginho, Gabbiadini, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: Gargano (1)

Indisponibili: Ghoulam, Michu, Insigne, Zuniga, Henrique, Mesto

Genoa (3-4-3) formazione ufficiale: Perin; Roncaglia, Burdisso, De Maio; Edenilson, Rincon, Bertolacci, Antonelli; Perotti, Fetfatzidis, Iago

A disp.: Lamanna, Sturaro, Sommariva, Mandragora, Rosi, Lestienne, Izzo, Kucka, Niang. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marchese, Matri, Tino Costa, Antonini



EMPOLI-UDINESE ore 19

Empoli (4-3-1-2): Sepe; Hysaj, Rugani, Tonelli, Mario Rui; Croce, Valdifiori, Vecino; Verdi; Pucciarelli, Mchedlidze

A disp.: Bassi, Pugliesi, Bianchetti, Perticone, Laurini, Barba, Laxalt, Signorelli, Saponara, Zielinski, Maccarone, Tavano

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Guarente

Udinese (3-5-1-1): Karnezis; Danilo, Heurtaux, Piris; Widmer, Allan, Guilherme, Kone, Pasquale; Thereau; Di Natale

A disp.: Meret, Scuffet, Bubnjic, Faraoni, Hallberg, G.Silva, Pinzi, Jadson, Fernandes, Jaadi, Aguirre. All.: Stramaccioni

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Geijo, Badu, Evangelista, Wague, Zapata, Domizzi





LE ULTIME

Qui Empoli: Sarri medita un cambio di modulo, forse prematuro. In ogni caso Mchedlidze e Pucciarelli, visti insieme contro l'Inter, potrebbero essere nuovamente promossi titolari al posto di Maccarone e Tavano. Sulla trequarti si giocano un posto Verdi e Saponara.



Qui Udinese: in attacco torna Di Natale che sarà affiancato ancora una volta da Thereau. In difesa si ferma Domizzi, Piris giocherà nei tre centrali. Convocato Pinzi

NAPOLI-GENOA ore 21

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Maggio, Koulibaly, Albiol, Strinic; Jorginho, Lopez; Callejon, Hamsik, Mertens; Higuain

A disp.: Andujar, Colombo, Mesto, Britos, De Guzman, Inler, Gabbiadini, Zapata. All.: Benitez

Squalificati: Gargano (1)

Indisponibili: Ghoulam, Michu, Insigne, Zuniga

Genoa (3-4-3): Perin; Roncaglia, Burdisso, De Maio; Edenilson, Rincon, Bertolacci, Antonelli; Iago, Perotti, Fetfatsidis

A disp.: Lamanna, Sturaro, Sommariva, Mandragora, Rosi, Lestienne, Izzo, Kucka, Niang. All.: Gasperini

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Marchese, Matri, Tino Costa



LE ULTIME

Qui Napoli: dopo la titolarità in Coppa Italia Gabbiadini si accomoderà nuovamente in panchina per fare spazio a Callejon. Al posto dello squalificato Gargano, Jorginho favorito su Inler. In difesa confermato Strinic. Differenziato per Britos.



Qui Genoa: Diego Perotti è apparso carico di voglia di giocare dopo la maxi squalifica di 4 giornate: rientrerà proprio al San Paolo. Mandragora e Lestienne a disposizione. Prima convocazione per Niang



VERONA-ATALANTA ore 15 FORMAZIONI UFFICIALI

Verona (4-3-2-1): Benussi; Sorensen, Marquez, Moras, Brivio; Sala, Christodoulopoulos, Tachtsidis; Saviola, Hallfredsson; Toni

A disp.: Rafael, Gollini, Agostini, Marques, Valoti, Campanharo, Ionita, , Nené, N. Lopez, Gomez, Fares. All.: Mandorlini

Squalificati: Greco (1)

Indisponibili: Obbadi, Jankovic, Rodriguez

Atalanta (4-4-2): Sportiello; Bellini, Stendardo, Biava, Del Grosso; Zappacosta, Cigarini, Carmona, Moralez; Pinilla, Denis

A disp.: Avramov, Scaloni, Benalouane, D'Alessandro, Migliaccio, Baselli, Boakye, Spinazzola, A. Gomez, Bianchi. All.: Colantuono

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Cherubin, Estigarribia, Raimondi, Dramé



FIORENTINA-ROMA ore 20.45

Fiorentina (3-5-1-1): Tatarusanu; Tomovic, G. Rodriguez, Basanta; Joaquin, M. Fernandez, Pizarro, B. Valero, Pasqual; Cuadrado; M. Gomez

A disp.: Lezzerini, Rosati, Alonso, Richards, Hegazi, Ilicic, Vargas, Kurtic, Diamanti, Babacar. All.: Montella

Squalificati: Savic (2)

Indisponibili: Rossi, Bernardeschi, Lupatelli, Aquilani, Lazzari, Neto, Badelj, El Hamdaoui

Roma (4-3-3): De Sanctis; Florenzi, Yanga Mbiwa, Manolas, Holebas; Strootman, De Rossi, Nainggolan; Iturbe, Totti, Ljajic

A disp.: Skorupski, Lobont, Maicon, Astori, Calabresi, Uçan, Pjanic, Somma, Cole, Verde, Destro, Borriello. All.: Garcia

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Gervinho, S. Keita, Balzaretti, Castan, Sanabria, Torosidis



LE ULTIME

Qui Fiorentina: alla lunga lista degli assenti di Montella si aggiunge El Hamdaoui. Come lui out anche, oltre a Rossi e Bernardeschi, Badelj (contusione al ginocchio destro) e Aquilani (problemi al tendine d'Achille). Per il resto, Pizarro dal 1'.

Qui Roma: Iturbe con Totti e Ljajic nel tridente d'attacco. Destro va in panchina. I tre di centrocampo dovrebbero essere Strootman, De Rossi e Nainggolan con Pjanic candidato alla panchina. In difesa Florenzi sul versante destro, con Maicon fuori.



