Il caso Higuain finisce in... chiesa

Il trasferimento di Higuain alla Juve è argomento di conversazione a Napoli nei bar, per strada, in salotto, con gli amici, ma non solo. Il caso di mercato più clamoroso dell'estate è finito anche in chiesa . Ad Agerola, durante la celebrazione delle nozze, il parroco nella sua omelia ha fatto riferimento alla cessione del bomber , tra lo stupore generale e in particolare della sposa. "Quel poveraccio ha avuto una grande proposta e l’ha presa".

Il video è diventato subito virale sul web. "I napoletani sono tutti affranti per la cessione di Higuain alla Juve. Io sfiderei chiunque per quei soldi a non andarsene in un’altra squadra - ha sottolineato il sacerdote -. E' l’interesse a muovere le redini del mondo! Ma a chi volete prendere in giro! Il cuore...non il cuore! Quel poveraccio ha avuto una grande proposta e l’ha presa. E’ la mentalità umana questa. Dio invece non ragiona così".