I 100 giocatori migliori della storia della Champions League

In 61 anni di storia, la Champions League /Coppa dei Campioni ha sfornato tanti campioni. Difficile stilare una classifica dei migliori, anche se l'Equipe ci ha provato. Nessun giudizio tecnico ma una serie di parametri (tra cui partite giocate, gol segnati, trofei vinti ecc) per individuare i 100 migliori calciatori della storia della Champions. Sul podio Di Stefano (Real Madrid), Gento (Real Madrid) e Paolo Maldini (Milan)

Il dibattito è il sale del calcio visto dai tifosi, e anche questa graduatoria non farà eccezione. Ma, almeno, ha il pregio di non poter essere discussa nel merito perché i numeri, pur raccontando solo una parte di un atleta, non sono soggettivi. Ecco perché Real Madrid e Milan (e di conseguenza Spagna e Italia), le squadre che hanno vinto più Coppe, la fanno da padrone: tra i primi 100 calciatori ci sono 23 spagnoli e 14 italiani, Seguono a ruota 10 tedeschi, inglesi e olandesi.

Entrando nel merito, ecco la top ten: Alfredo Di Stefano (Real) con 1296 punti, Paco Gento (Real) 1270, Paolo Maldini (Milan) 1132, Lionel Messi (Barcellona) 1022, Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 931, Phil Neal (Liverpool) 929, Ferenc Puskas (Real) 867, Hector Rial (Real) 861, Gerd Muller (Bayern Monaco) 855, Raul (Real Madrid 855). La maggior parte sono attaccanti (visto che i gol valgono come bonus) e per questo il risultato di Maldini è ancora più straordinario. Ovviamente gente come Messi o CR7 hanno tempo e modo per guadagnare posizioni.

Nella top 100 anche Alessandro Costacurta (11°), Sandro Mazzola (24°), Giacinto Facchetti (32°), Franco Baresi (33°), Mauro Tassotti (39°), Filippo Inzaghi (42°), Alessandro Del Piero (47°), Andrea Pirlo (48°), Alessandro Nesta (60°), Armando Picchi (71°), Daniele Massaro (72°), Angelo Peruzzi (97°) e Gianluigi Buffon (100°). Tra gli esclusi eccellenti (oltre a chi la Champions non l'ha giocata, vedi Pelé, e chi l'ha vista troppo poco, tipo Maradona) Gullit (101°), Rivera (107°), Best (139°) e Ronaldo (162°).