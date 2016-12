Germania, Loew: "Ci aspettiamo Italia ben messa in campo"

"Ci aspettiamo un'Italia tatticamente ben messa in campo". Così il ct della Germania, Joachim Loew nella conferenza stampa alla vigilia del test contro l' Italia . "Tutti i giocatori sono a disposizione. In porta giocherà Leno , in difesa Howedes prenderà il posto di Hummels. Nessun giocatore sarà restituito stanco ai club", ha detto Loew, che ha definito "commovente" l'incontro con il Papa e ha chiuso la polemica con San Marino : "Li abbiamo rispettati".

Il ct della Germania ha cercato anche di spegnere la polemica nata con la Federazione di San Marino, dopo le parole di Muller ("Non capisco a cosa servono queste partite") e Rummenigge ("San Marino non ha nulla a che fare con il calcio professionistico"): "Noi abbiamo avuto rispetto per San Marino. Lo abbiamo dimostrato non fermandoci mai durante la gara, segnando 8 gol - ha spiegato Loew - "Non ci leggo davvero nulla di irrispettoso, molti di loro sono amatori mentre giocatori come Muller sono abituati a misurarsi a livello internazionale in competizioni come la Champions League dove gli avversari sono professionisti sia fisicamente che tecnicamente".