Genoa-Parma rinviata: Tavecchio accoglie la richiesta dei ducali

22:45 - Genoa-Parma non si gioca. I giocatori gialloblù hanno deciso di non scendere in campo domenica al Marassi per protestare contro quanto sta accadendo attorno alla società ducale. Al termine dell'incontro con l'Assocalciatori, è stato Alessandro Lucarelli, a nome della squadra, ad annunciare la decisione: "Abbiamo deciso di non giocare a Genova e chiesto che venga rinviata la partita". Richiesta accolta dalla Figc. Manenti: "I soldi ci sono".

E' sempre più caos al Parma e ora i giocatori hanno deciso di scegliere la strada più clamorosa per protestare contro Figc e Lega. La squadra, che vuole concludere il campionato in modo dignitoso, è convinta che serva un gesto forte per sbloccare la situazione. Neanche i 15 minuti di ritardo su tutti i campi di Serie A sono bastati per far rientrare la situazione. Dopo il vertice con l'Assocalciatori, infatti, la squadra ha deciso di non giocare domenica contro il Genoa.

21:30 SAMP-PARMA PRIMAVERA SI GIOCA: PAGA FERRERO

Si giocherà regolarmente domani la sfida del campionato Primavera tra Sampdoria e Parma. La gara, inizio alle ore 14.30 all'Andersen di Sestri Levante, sarà disputata grazie all'intervento economico del club di Massimo Ferrero che ha pagato le spese della trasferta (viaggio e ristorante) ai ducali.

20:25 DEBITO SPORTIVO DEL CLUB AMMONTA A 70 MLN

Manenti oggi non si è presentato davanti al collegio sindacale. Ha telefonato varie volte dicendo che sarebbe arrivato, ma non si è visto. A questo punto gli è stato intimato di convocare un'assemblea straordinario entro lunedì. Se non lo farà l'assemblea la convocherà autonomamente. E' emerso che il debito sportivo del club ammontata a 70 mln di euro, a 47 quello con i giocatori. I giocatori, inoltre, dovranno mettersi nell'ordine di idee che anche con un nuovo proprietario perderanno il 50% di quanto gli sarebbe spettato.



19:50 LO SPONSOR: "RESTIAMO VICINI ALLA SQUADRA"

"Rimaniamo vicini alla squadra, con la quale collaboriamo da 5 anni condividendo i valori di serietà, onestà e affidabilità, prendiamo le distanze dalla gestione della società". Lo ha fatto sapere, con una nota, la Vorwerk Folletto, sponsor principale del Parma. "Ci teniamo - ha detto il presidente Patrizio Barsotti - a sottolineare la nostra volontà di restare vicini alla squadra, alle persone, alle città di Parma, con i quali abbiamo condiviso fino ad oggi un'esperienza appassionante. Riteniamo che sia nostro dovere dare il sostegno che sarà necessario. Il contesto di sprechi, negligenze e irregolarità gestionali del Parma si discostano invece fortemente dai nostri valori".

19:00 MANENTI: "ANCHE TEVEZ E MORATA SI LAMENTANO..."

"Mi hanno telefonato anche Tevez e Morata ed erano arrabbiati. Noi abbiamo segnato e non ne parla nessuno, lei invece fa casino e ne parlano tutti per quindici giorni consecutivi". E' una delle frasi pronunciate da Giampietro Manenti in mezzo alla ressa dei tifosi durante la pericolosa 'passeggiata' nelle vie del centro, dopo l'incontro in Comune. "Io penso che la squadra giocherà - ha aggiunto rispondendo ai giornalisti - . Lucarelli dice il contrario? Avrà la sue ragioni ma io ho parlato con i giocatori sia ieri che oggi". Poi ancora sui bonifici attesi: "I soldi ci sono ed abbiamo già il piano. I fondi arriveranno presto; sono degli sponsor ma non posso dirvi il nome perché c'è un patto di riservatezza". Il tutto soffocato dalle urla dei supporter crociati che urlavano "buffone" e "vattene".

18:44 PIZZAROTTI: "MANENTI NON E' CREDIBILE"

Il sindaco di Parma, Pizzarotti, ha di fatto chiuso le porte a Manenti: "Non è un interlocutore credibile, esprimo la mia solidarietà ai giocatori del Parma. Se il presidente è questo, chiuderemo lo stadio", ha detto.

18:10 TERMINATO L'INCONTRO TRA MANENTI E PIZZAROTTI

E' finito l'incontro tra Giampietro Manenti e Federico Pizzarotti. In serata è prevista una conferenza stampa del sindaco di Parma.



16:50 GENOA-PARMA RINVIATA

Il presidente della Figc, Carlo Tavecchio, ha accolto la richiesta dei giocatori del Parma e annunciato il rinvio a data da destinarsi del match in programma domenica alle 15 a Marassi tra Genoa e Parma.

16:36 MANENTI: "I SOLDI CI SONO"

Giampietro Manenti ha ribadito che il Parma può stare tranquillo. "I soldi ci sono, servono solo 2-3 giorni per i tempi tecnici. Quello che fa la Procura non mi preoccupa", ha detto il presidente gialloblù prima dell'incontro con il sindaco Pizzarotti.

16:26 TOMMASI: "RINVIO? SPERO SIA ACCOLTO"

"Speriamo che la nostra richiesta venga accolta. Ci teniamo noi e ci tengono i calciatori, la settimana è decisiva e speriamo ci siano sviluppi relativi al Parma. Ci sono in ballo i tre punti e manca tutto perché si possa parlare di calcio''. E' la dichiarazione del presidente dell'associazione Italiana Calciatori Damiano Tommasi, oggi a Collecchio dove ha incontrato i calciatori per decidere lo slittamento della gara di domenica con il Genoa, a proposito della richiesta di rinviare la partita di Genova.

15:49 SCALA: "PRONTO AD ALLENARE LA SQUADRA GRATIS"

"Sono pronto a ritornare a Parma per allenare la squadra gratis. Ve lo metto per iscritto". E' l'offerta di un addolorato Nevio Scala, il tecnico che ha segnato i primi anni del club emiliano in serie A. "Sono profondamente addolorato di quanto sta succedendo - ha detto intervenendo a Radio Parma - il Parma e' una mia creatura, sarebbe veramente triste vederla scomparire dal firmamento del grande calcio, mi auguro che questo non accada e sto seguendo con apprensione quello che sta succedendo".

15:33 DOMANI DONADONI E LUCARELLI IN CONFERENZA

Domani alle 12.15 presso la sala stampa del centro direzionale Parma Fc di Collecchio mister Roberto Donadoni e capitan Alessandro Lucarelli terranno una conferenza stampa. I cancelli del centro sportivo saranno aperti a giornalisti e addetti ai lavori a partire dalle ore 12.

14:41 LUCARELLI: "ABBIAMO DECISO DI NON GIOCARE CON IL GENOA"

Il Parma non si presenterà domenica a Marassi per giocare contro il Genoa. Lo ha comunicato Alessandro Lucarelli al termine dell'incontro con l'Assocalciatori spiegando: "Abbiamo chiesto il rinvio della partita e se non ce lo concedono siamo pronti a scioperare e vorrà dire che perderemo 0-3 a tavolino".

"La colpa è di Manenti? No di Ghirardi - ha risposto Lucarelli - se per lui è facile sanare queste situazione torni". Intanto visto lo stop in campionato c'è già la proposta della tifoseria organizzata che invita la squadra a giocare domenica un'amichevole in famiglia a Collecchio. "Un giorno comunque di festa con i tifosi per dimostrare a tutti la civiltà della nostra città e dei sostenitori del Parma", ha detto Angelo Manfredini, presidente del entro di Coordinamento dei Parma Clubs.

13:10 TAVECCHIO: "GARANZIE DALLA LEGA DI A"

"Ieri abbiamo ottenuto una dichiarazione importante della Lega di serie A. Tra le righe si dice che garantiscono la parte economica per chiudere il campionato. Questo è un grande risultato, io capisco tutti, ognuno fa le proprie politiche, quindi se faranno uno sciopero vedremo...". Lo ha detto il presidente della Federcalcio Carlo Tavecchio, a margine di un incontro con il sindaco Ignazio Marino, rispondendo a chi gli chiede se preoccupa il rischio sciopero del Parma.

12:58 BERETTA: "PRENDIAMO ATTO DECISIONE AIC"

"Ne prendiamo atto. Può essere un'iniziativa che richiama l'attenzione su un caso che evidentemente è al centro dei pensieri di tutti ad iniziare dalle istituzioni calcistiche. Va affrontato sapendo esattamente quali sono i margini di manovra possibili". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A, Maurizio Beretta, in merito all'iniziativa dell'Aic di iniziare le partite con 15' di ritardo per solidarietà verso i giocatori e dipendenti del Parma.



12:50 SLITTATO ALLE 16.30 INCONTRO MANENTI-PIZZAROTTI

Slitta alle 16,30 l'incontro fra il sindaco di Parma e il presidente Giampietro Manenti. A darne notizia con un tweet lo stesso primo cittadino di Parma: "L'incontro con Manenti avverrà in Municipio alle ore 16:30. Se dovesse saltare oggi, non lo riterrei più un interlocutore. #SaveParma".



12:44 PIGNORATO LO SPOGLIATOIO DEL TARDINI

Questa mattina gli ufficiali giudiziari si sono presentati allo stadio Tardini e hanno smontato tutto il mobilio dello spogliatoio della prima squadra. Gli stessi, poi, si si sono spostati al Centro Sportivo di Collecchio per altri pignoramenti nei locali solitamente occupati da staff e giocatori del settore giovanile.

12:03 DONADONI, LUCARELLI E GOBBI IN PROCURA

L'allenatore Roberto Donadoni ed i giocatori Alessandro Lucarelli e Massimo Gobbi hanno avuto un incontro in Procura con i magistrati che stanno conducendo le indagini sul Parma Fc. Dopo un'ora di colloquio, Donadoni e Lucarelli hanno evitato i giornalisti lasciando gli uffici da una porta secondaria, Gobbi invece non ha voluto rivelare i contenuti del colloquio, rispondendo solo sulla gara di domenica: ''Se andiamo in campo? Lo faremo con quindici minuti di ritardo''.