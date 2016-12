Gabigol arriva domenica. Con un "pezzo" di Santos

Gabigol arriva domenica a Milano. Per comicniare la sua avventura interista e prepararsi al debutto, mercoledì 25 settembre: Inter-Bologna. E' tutto programmato. Gli appuntamenti sono fissati mentre attorno a lui continua la bagarre Barcellona-Santos, con la decisione del club catalano di denunciare il club brasiliano, pretendendo la restituzione di 3,2 milioni di euro (diritto di prelazione) per il mancato arrivo di Gabigol -appunto- al Barcellona come previsto da quel diritto sottoscritto tre anni fa.



Il contenzioso fra le due società non riguarda l'Inter. E nemmeno Gabigol. Sono semplici spettatori di una vertenza. Mentre il 20enne attaccante, nei preparativi di viaggio e permanenza a Milano, ha deciso di... imitare Neymar. Portando con sé (e pagandoli lui) tre membri dello staff del Santos. La rivelazione è di UOL Esporte. I tre di cui sopra sono Vinicius Vieira, addetto stampa; Rodrigo Claudino dos Santos, addetto alla sicurezza; Thiago Lobo, fisioterapista. Secondo UOL Esporte, i tre viaggeranno assieme a Gabigol per essere con lui a Milano, domenica.