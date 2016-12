Francia: Evra non convocato per l'Italia

Non c'è Patrice Evra nella lista dei convocati della Francia per l'amichevole contro l'Italia in programma il prossimo 1 settembre a Bari e per il primo incontro per le eliminatorie dei mondiali 2018, in Bielorussia cinque giorni più tardi. Deschamps ha spiegato l'esclusione del terzino della Juventus: "Non è una scelta definitiva, ma io devo pensare a una Coppa del Mondo che si gioca fra due anni". Molte le conferme, fra le quali Paul Pogba e Antoine Griezmann, diversi gli infortunati, fra cui il portiere Lloris, l'attaccante Coman e il difensore Sagna. Tornano Raphael Varane, infortunato prima dell'Euro, e Alexandre Lacazette, autore di cinque gol in due giornate di Ligue 1 con il Lione. Con quest'ultimo, anche il compagno di squadra Nabil Fekir. Le sorprese sono il terzino destro Sebastien Corchia (Lille) e il sinistro Layvin Kurzawa (PSG).

Italia-Francia: cintura di controlli intorno a stadio

Una cintura di uomini e mezzi delle forze dell'ordine garantira' la sicurezza intorno allo stadio San Nicola di Bari per la partita Italia-Francia che si disputerà il prossimo primo settembre. La macchina organizzativa per predisporre le misure di sicurezza in vista del match è partita stamattina con una riunione di coordinamento delle forze di polizia, convocata in Prefettura. All'incontro hanno partecipato, oltre ai vertici baresi di polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza e polizia municipale, anche il sindaco della città, Antonio Decaro, e il presidente del Bari calcio, Cosimo Giancaspro. Le misure di sicurezza, anche antiterrorismo, saranno definite in apposite riunioni tecniche che si terranno nei prossimi giorni ma oggi, in Prefettura, si sono già date le prime indicazioni di massima. I controlli, oltre che sulle vie di accesso allo stadio e in città, stanno concentrati lunga una cintura intorno allo stadio San Nicola. Predisposto anche un apposito piano dei parcheggi e un piano di evacuazione con percorsi obbligatori all'uscita. "Sarà una partita importante che mi auguro sia una festa di popolo, - ha detto il sindaco Decaro - i rischi sono quelli di tutti i grandi eventi, ma stiamo predisponendo i controlli". Alla partita sono attese 50 mila persone e di ciascun spettatore che entrerà nello stadio ci sarà un fotogramma a immortalarne il volto. Questo grazie alle nuove telecamere installate dalla società ai tornelli. "L'investimento in tecnologia che abbiamo fatto - ha detto Giancaspro - ci aiuta a monitorare con attenzione fenomeni che purtroppo sappiamo esistono". Oltre alle 50 nuove telecamere posizionate ai tornelli, e' stata potenziata la videosorveglianza interna al San Nicola, tutto collegato ad una nuova regia posizionata nello stadio e gestita dalla Questura. Sull'organizzazione dell'evento, invece, oltre ad invitare i tifosi a recarsi allo stadio con i mezzi pubblici e con un paio d'ore di anticipo, Giancaspro assicura che "chi arriverà prima non si annoierà perché stiamo mettendo a punto momenti di intrattenimento prima della partita".