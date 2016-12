Fiorentina, Sousa: "La realtà ha preso il posto dei sogni"

Il problema principale della sua Fiorentina è che non riesce a trovare continuità nei risultati. "Non credo che alla base ci sia un problema fisico, la squadra deve crescere a livello mentale. Lo stiamo facendo sui limiti dei singoli ma i cambi richiedono un certo tempo. Crotone come Verona? No, è stato tutto diverso tranne l’arbitro che era lo stesso e le squadre. Dobbiamo portare al massimo le capacità dei singoli, purtroppo non stiamo trovando in tutte le partite i ragazzi in forma fisica. Stiamo lavorando su questo punto, c’è un miglioramento, ma manca la continuità soprattutto nei risultati".



Mercoledì è stato il Crotone ad approfittare della giornata no dei viola. "E' stata una partita anomala per tutto quello che è successo. Abbiamo subito il gol ma io non ho mai nascosto le fragilità della squadra a livello collettivo e individuale nella fase difensiva. Siamo migliorati quando dietro la nostra difesa è alta mentre dobbiamo migliorare quando è bassa. Stiamo lavorando per riuscire a segnare alle prime occasioni, cosa che ci riusciva la scorso anno. Così facendo gli avversari si scoprono e lasciano spazio".



Domani c'è il derby dell'Appennino per un pronto riscatto. "A Bologna manderò in campo la squadra migliore per fare risultato. Ho una buona base che non voglio cambiare, contro il Crotone ho fatto due cambi. Il Bologna è una squadra ben organizzata, alterna pressing alto a basso. Sono molto compatti e bravi a far male in contropiede. Inoltre sotto il profilo fisico sono forti e ci chiuderanno gli spazi, dobbiamo essere rapidi a verticalizzare per creare opportunità. Difendono in molti dietro il pallone, non lasceranno molte opportunità".