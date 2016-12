Fiorentina-Napoli 1-1: botta e risposta tra Alonso e Higuain

LA PARTITAUn punto ciascuno... non fa bene a nessuno. Se si parla di obiettivi e classifica, ma non se si guarda ai novanta minuti del Franchi con un occhio diverso. L'1-1 tra Fiorentina e Napoli ha fatto bene al calcio, ai tifosi e a tutti quelli che amano tecnica mista a velocità e grinta. Sarebbe bello parlare di spot per il calcio italiano nel mondo, ma non è così. Semplicemente perché come all'andata le squadre di Sousa e Sarri si sono sfidate a viso aperto con le proprie armi e debolezze, regalando uno spettacolo che nel nostro panorama calcistico non trova altri seguaci. Alla fine però anche la classifica ha un suo perché e dopo novanta minuti di battaglia, gol, traverse e miracoli, a sorridere sono la Juventus, prima a +3 sul Napoli, e la Roma, terza al pari dei viola.



Il tabellino si apre e chiude a inizio partita e in meno di sessanta secondi. Al 6' Alonso svetta tra Hysaj e Albiol infilando di nuca Reina sugli sviluppi di un corner regalato da Callejon. L'ebbrezza per il gol però disorienta lo spagnolo che al secondo pallone toccato regala a Higuain il pallone del pareggio, spinto dal Pipita in rete anche grazie all'uscita avventurosa di Tatarusanu. Da lì in poi, con due gol in saccoccia, è uno spettacolo nello spettacolo con un Napoli mai così in difficoltà in tutta la stagione, ma mai domo fino al fischio finale. Il primo tempo però è tutto o quasi di marca viola con la squadra di Sousa capace di costringere l'avversario nella propria metà campo con un pressing asfissiante e una squadra alta in grado di chiudere ogni linea di passaggio a Jorginho e bloccare i rifornimenti agli attaccanti. Il tecnico portoghese, però, non aveva fatto i conti con un'assenza importante: la fortuna. Al 32', infatti, Kalinic non approfitta di un errore di Koulibaly centrando in pieno la traversa solo davanti a Reina. Ma c'è di più, al 38' Tello concede il bis, questa volta davvero sfortunato, colpendo l'incrocio dei pali dopo una bella giocata sulla destra, mentre Badelj allo scadere sfiora soltanto il vantaggio.



Nella ripresa le occasioni da gol si equilibrano decisamente, ma grazie a Tatarusanu. Il complice di Alonso in occasione del pari di Higuain si trasforma in eroe sbarrando la porta nelle tre grandi occasioni costruite da un Napoli comunque sottoritmo rispetto agli standard, a conferma dei sintomi di stanchezza già affiorati tra Stadium, Milan ed Europa. Al 58' il portiere rumeno si supera chiudendo in tuffo su Callejon e compiendo un autentico miracolo sul tap-in a botta sicura di Higuain. Per il tris su Insigne c'è da aspettare il recupero. Nel mezzo tanta corsa e qualche potenziale occasione non sfruttata anche dalla Fiorentina, che può comunque sorridere. Per Sarri, invece, qualche grattacapo in più: la squadra è stanca negli uomini chiave e la sensazione è che l'essersi affidato ai "titolarissimi" per sei mesi possa rivelarsi un boomerang più doloroso del previsto.