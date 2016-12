23 agosto 2015 Fiorentina-Milan 2-0: Alonso e Ilicic puniscono i rossoneri Esordio vincente per Paulo Sousa in Serie A, male Mihajlovic. Espulso Ely al 36ʼ

Inizia con il piede giusto l'avventura di Paulo Sousa alla guida della Fiorentina. Nella prima giornata di Serie A, i viola hanno battuto 2-0 al Franchi il Milan di Sinisa Mihajlovic con un gol per tempo. La partita cambia in un minuto: al 36' Rodrigo Ely si fa espellere e sulla successiva punizione Alonso pennella il vantaggio all'incrocio dei pali. Nella ripresa arriva il raddoppio: Ilicic viene atterrato in area poi sigla il rigore.

LA PARTITAGli "olè" ad accompagnare il torello della Fiorentina sui giocatori del Milan negli ultimi minuti è la fotografia migliore di questa prima sfida. Due squadre nuove, rinnovate nei nomi e nelle intenzioni, ma con due tecnici completamente diversi con un cartello da lavori in corso più o meno evidenti. Paulo Sousa sembra essere entrato pienamente nella testa dei giocatori della Fiorentina e il 2-0, sì drogato dall'espulsione di Rodrigo Ely al 36', è comunque frutto meritato di una superiorità in campo mai messa in discussione. Delusione invece in casa rossonera dove la grinta, la voglia di riscatto e tutte le qualità affibbiate a Mihajlovic non si sono viste. E' solo la prima, vero, ma questo ha detto il campo.

IL TABELLINOA conti fatti i gol dei toscani sono arrivati su palla inattiva: la punizione di Alonso nel primo tempo e il rigore di Ilicic nella ripresa. Letta così, magari vedendo solo degli highlights a fine partita, è una versione distorta della realtà. Se il migliore in campo del Milan è stato ancora una volta Diego Lopez, qualcosa che non va nei nuovi meccanismi rossoneri c'è. Merito delle trame di gioco della Fiorentina, ma anche di una difesa poco protetta dal centrocampo (vero limite non coperto dal mercato) e troppo sbilanciata in avanti. Per mettere in difficoltà i giovani Ely e Romagnoli per tutto il primo tempo sono bastate semplici verticalizzazioni centrali che prima hanno portato al miracolo di Diego Lopez su Kalinic lanciato a rete, poi alla doppia ammonizione di Rodrigo Ely che bagna con un'espulsione (dopo le 4 in Serie B ad Avellino) l'esordio in Serie A. Il vantaggio sulla punizione del rosso è la mazzata che toglie al Milan certezze e speranze.

Chi si aspettava qualcosa di diverso però non ha seguito attentamente i rispettivi precampionati. Detto che per Tatarusanu la serata si è rivelata più tranquilla del previsto anche prima della superiorità numerica, a risaltare sul terreno di gioco è stata la diversa organizzazione tattica. Palla a terra, trame di gioco e verticalizzazioni da una parte; gioco orizzontale e statico dall'altra, con una mediana sorretta dal solo De Jong spazzata via da tecnica e muscoli fiorentini. Nella ripresa non c'è stata storia. Al 53' ancora Diego Lopez nega a Ilicic una rete più facile da segnare che da sbagliare, ma deve arrendersi allo stesso sloveno che due minuti dopo si procura e realizza un calcio di rigore. La mezz'ora finale è pura accademia con qualche timido accenno di reazione del Milan, finito nella melina della Fiorentina. Un inizio da incubo, con l'attenuante - fino a un certo punto - della "prima". Del resto Mihajlovic, a differenza del collega mai sconfitto all'esordio, alle false partenze c'è abituato: 0 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

LE PAGELLE Ilicic 7 - Dai fischi alla standing ovation in poche partite. Dal finale della scorsa stagione all'esordio in questa, lo sloveno ha cambiato dimensione guadagnandosi sul campo la fiducia di Paulo Sousa. Tra le linee è sempre pericoloso seppur col solito ritmo blando. Ely 4,5 - Esordio disastroso in Serie A ma che conferma qualche limite nella gestione del match. Arriva l'espulsione dopo le quattro rimediate ad Avellino la scorsa stagione. Kalinic 6 - Per l'economia di gioco è stata una prestazione più che sufficiente, ma resta un attaccante e in quanto tale deve fare gol. Specialmente davanti al portiere. La sensazione è che sia l'attaccante giusto per il gioco di Sousa. Bertolacci 5 - Devastato in mezzo al campo. Rincorre a vuoto gli avversari e non si rende mai pericoloso. Serata storta e nervosa, pochi guizzi degni di nota. Bernardeschi 6,5 - Imprevedibile e ispirato, dà la sensazione di poter inventare sempre qualcosa. Gli manca l'ultimo passaggio giusto, ma è solo questione di tempo Diego Lopez 7 - Pagella sulla falsa riga di sempre: senza i suoi interventi, almeno due decisivi, si parlerebbe di goleada