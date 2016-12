Fiorello: "Moratti, torna. Ci vuole un presidente che conosce la storia..."

In attesa dell'esame da paura, domenica la Juventus, attorno all'Inter si moltiplicano commenti, ironia, cattivi presagi e quant'altro. Anche dalla nutrita schiera di tifosi vip che meditano su un po' tutto e qualcuno (Fiorello, per esempio) invoca il rientro immediato del primo tifoso dell'Inter: Massimo Moratti.





Il più deluso -appunto- è Fiorello che, nella consueta rassegna stampa della mattina, invoca il ritorno di Moratti e ironizza sull'Hapoel: "Non mi ricordo neanche come si chiamano. Quelli dell'Inter non posso neppure chiamarli calciatori. Mi faccio portavoce di tutti gli interisti: vogliamo un presidente tifoso, che conosca la storia dell'Inter".

Anche Nicola Savino si sfoga: "Maglia brutta e Inter peggio. Io li' sino al 93'". "Perché i giocatori della mia squadra sono vestiti come le lattine di Sprite?" si domanda Beppe Severgnini.