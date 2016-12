Fifa, Blatter sfida il mondo: "Non mi dimetto e faccio pulizia"

A un giorno dalle elezioni per la presidenza della Fifa , il numero uno Joseph Blatter non ha voluto parlare di dimissioni dopo lo scandalo corruzione che ha coinvolto la massima organizzazione del calcio: "E' un momento difficile senza precedenti e dobbiamo riguadagnare la fiducia di tutti. Io non posso controllare tutti sempre, ma sta a me la responsabilità della Fifa e trovare il modo di rimettere le cose a posto a partire da domani".

"So che in molti mi considerano responsabile per quanto è di recente venuto a galla - ha dichiarato Blatter all'apertura del congresso Fifa a Zurigo -, ma non posso monitorare sempre il lavoro di tutti. Se le persone vogliono fare cose sbagliate, cercheranno ogni modo per nasconderlo. Alla fine però deve spettare a me la responsabilità di questa organizzazione e trovare il modo per mettere le cose a posto. Posso assicurare che non ho mai dati il mio consenso alle azioni scorrette che sono state smascherate e so che i corrotti nel calcio sono una minoranza. Faremo piazza pulita".

Nessun sentimento di dimissioni come da più parti richiesto per Sepp Blatter: "Collaboreremo con le autorità per essere sicuri che chiunque sia coinvolto in questi malaffari sia scoperto e punito. Non c'è spazio per la corruzione. Dobbiamo riguadagnare la fiducia di tutti, ma non possiamo sporcare la reputazione del calcio. E' un momento difficile senza precedenti".