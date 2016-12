Feyenoord-Roma: banana lanciata dagli spalti verso Gervinho

17:25 - Increscioso episodio di razzismo a Rotterdam, durante la partita di Europa League tra Feyenoord e Roma. Al 38', in occasione di un fallo laterale per la squadra giallorossa, una banana di plastica è stata lanciata dagli spalti all'indirizzo di Gervinho. Il quarto uomo l'ha subito raccolta, mentre il direttore di gara si è diretto verso le panchine delle due squadre minacciando lo stop. Che poi è arrivato per il continuo lancio di oggetti in campo.

Il delegato Uefa è uscito dallo stadio De Kuip con la banana in una busta. Stangata in vista per il Feyenoord.