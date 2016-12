Europa League: spettacolo Sassuolo, Stella Rossa travolta

Il primo tempo è un monologo del Sassuolo che segna due gol e spreca almeno altrettante clamorose occasioni. A sbloccare il risultato al 17' ci pensa Berardi nel modo più semplice: sinistro di Politano da fuori, palla che carambola prima su un palo, poi sull'altro e finisce sui piedi del numero 25 neroverde che insacca comodamente a porta vuota. Lo stesso Berardi e Defrel, tra il 27' e il 28', falliscono il raddoppio. Raddoppio che arriva al minuto 41: Berardi pesca Politano che, tutto solo in area, batte Kahriman con un destro nell'angolino. Si va al riposo sul 2-0 per il Sassuolo: Stella Rossa non pervenuta. Nella ripresa non cambia nulla, anzi. Il Sassuolo mette Berardi davanti al portiere dopo meno di due minuti: il bomber di coppa (quattro gol in tre partite) cerca lo scavetto su Kahriman che - con un grande colpo di reni - riesce a schiaffeggiare il pallone sul palo. Gli emiliani affondano come coltello nel burro nella fragile difesa della Stella Rossa. Politano colpisce il quarto palo della serata di testa su cross di Gazzola. E puntuale, al 69', arriva la rete del 3-0. Duncan fa galoppare Falcinelli sulla sinistra: il numero 9, appena entrato in campo per sostituire Berardi, pennella un cross a centro area sul quale Defrel si avventa come un falco: girata al volo di sinistro e palla nell'angolino, niente da fare per Kahriman. Negli ultimi venti minuti il ritmo cala, il Sassuolo amministra a suo piacimento e ora si prepara alla battaglia di Belgrado: la Stella Rossa vista stasera non può fare paura, ma nel calcio non esiste nulla di scontato. E poi c'è il Marakana, quello sì, che un po' di preoccupazione la dà sempre.