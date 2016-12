5 maggio 2016 10:24 Europa League: rimonta Liverpool, finale col Siviglia Ad Anfield i Reds stendono 3-0 il Villarreal dopo lo 0-1 del Madrigal e a Basilea sfideranno gli andalusi che superano 3-1 lo Shakhtar

Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il "Sottomarino giallo". Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila.

Europa League: Liverpool-Siviglia in finale 1 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 2 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 3 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 4 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 5 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 6 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 7 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 8 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 9 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 10 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 11 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 12 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 13 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 14 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 15 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 16 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 17 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 18 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 19 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 20 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 21 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 22 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 23 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 24 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 25 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 26 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 27 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 28 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 29 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 30 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 31 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 32 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 33 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 34 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. 35 di 35 Ansa Ansa Europa League: Liverpool-Siviglia in finale Il 18 maggio a Basilea saranno Siviglia e Liverpool a sfidarsi nella finale di Europa League. I Reds, ancora in rimonta, hanno fatto fuori il Villarreal impedendo un'altra finale tutta spagnola (Real Madrid-Atletico in Champions): dopo lo 0-1 del Madrigal, la squadra di Klopp ha steso 3-0 il 'sottomarino giallo'. Gli andalusi invece hanno piegato 3-1 lo Shakhtar Donetsk dopo il 2-2 in Ucraina e vanno a caccia del terzo titolo di fila. leggi dopo slideshow ingrandisci LIVERPOOL-VILLARREAL 3-0Ad Anfield il Liverpool parte fortissimo e gli bastano appena 7 minuti per riaprire la qualificazione: Clyne la mette in area dalla destra, il portiere smanaccia e sul controcross di Firmino è il capitano della formazione spagnola, Bruno Soriano, a battere Areola con un tocco sfortunato di coscia sul liscio di Sturridge. A quel punto la pressione e l'intensità alta degli inglesi chiude la formazione di Marcelino nella propria metà campo. Al 24' Emre Can, sugli sviluppi di un corner, sfiora il gol che ribalterebbe tutto ma l'anticipo di testa di Pina salva gli spagnoli. Alla mezz'ora Lovren di testa, sul calcio d'angolo di Milner, mette in difficoltà Areola ma l'estremo difensore riesce a bloccare sulla linea. Il Villareal sente la pressione e così i suoi giocatori incominciano a mettere in campo parecchia grinta, forse anche troppa, che gli costano 2 gialli nel primo tempo. Nel finale Bakambu incrocia con il destro ma Mignolet è attento. Il Villareal riparte bene e dopo appena 30 secondi Klopp deve ringraziare Lovren che, con una diagonale perfetta, chiude benissimo su Bakambu, che sarebbe arrivato da solo davanti a Mignolet. Dopo questa fiammata, è sempre il Liverpool a dettare i tempi di gioco anche se con minor intensità rispetto alla prima frazione di gioco. Al 63', a sorpresa, arriva il raddoppio inglese: il solito Firmino, aiutato da un tocco involontario spagnolo, pesca Sturridge in area, la punta la mette tra le gambe di Areola e il pallone, dopo aver baciato il palo, gonfia la rete. Al 71' Ruiz tira un pestone a Lallana e Kassai non può fare altro che estrarre il secondo giallo per il difensore. A quel punto il Villareal è costretto a giocare in 10 e Marcelino mette in campo Bonera. Al 81' arriva la rete che chiude la gara: ancora Firmino, da cui partono tutti e tre i gol, arriva sul fondo e la mette in area. Sturridge sbuccia il pallone e Lallana, davanti alla linea, la appoggia in rete. Nel finale Allan si divora la rete per siglare il poker.



LA CRONACA DEL MATCH