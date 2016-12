Europa League, playoff: Fenerbahce e Panathinaikos ai gironi, West Ham eliminato

Il West Ham è la prima grande esclusa della prossima Europa League. Gli Hammers, dopo il pareggio per 1-1 in Romania, incappano in una sconfitta casalinga per 1-0 e alla fase a gironi ci va l'Astra. Nessun problema, invece, per il Fenerbahce, i turchi dopo il 3-0 dell'andata, vanno a vincere anche in Svizzera per 2-0 ed eliminano il Grasshoppers. Passa il turno anche il Panathinaikos di Stramaccioni, che fa fuori i danesi del Brondby.