Europa League: Dinamo Kiev-Fiorentina 1-1, Babacar pareggia al 92'

00:16 - Nell'andata dei quarti di finale d'Europa League, una rovesciata di Babacar, al 92', regala alla Fiorentina un prezioso pareggio contro la Dinamo Kiev. In Ucraina finisce 1-1 al termine di un match a lungo dominato dai viola, che però al 36' subiscono il gol di Lens, fortunato nel trovare la deviazione di Tomovic. Borja Valero colpisce un palo al 77', prima della perla del senegalese. Tra una settimana è in programma il ritorno al Franchi.

LA PARTITA

Cercato, desiderato, meraviglioso, giusto. La perla di Babacar, arrivata a pochi secondi dal gong, rende merito alla prova della Fiorentina, che a Kiev impone la propria qualità ma non riesce a concretizzarla. La banda di Montella chiude la prima frazione sotto 1-0, ma si tratta di un risultato estremamente bugiardo. Un punteggio drogato dal fortunato gol di Lens, che al 36' buca Neto dopo un destro dal limite dell'area, deviato in maniera decisiva da Tomovic. Prima e dopo si vede una buonissima Viola, la cui evidente superiorità tecnica le consegna presto le chiavi della gara. Montella, che non rischia Pizarro, organizza la squadra con un 4-3-3 dinamico e ben sistemato sul terreno di gioco: Borja Valero e Mati Fernandez dettano i tempi a centrocampo, alternando un buon giro palla a inserimenti in verticale; Joaquin (a sinistra) e Salah (a destra), larghi nel tridente completato da Gomez, sfondano più volte sulla fascia ma non sono lucidi al momento decisivo oppure devono fare i conti con l'ex Bayern, in serata decisamente no. Così, nell'ordine, vengono sprecate tre buone chance con Joaquin (destro "parato" da Khacheridi al 12', poteva starci il rigore), Gomez (17') e Mati Fernandez (32').



La Dinamo Kiev, a cui forse non pare vero di andare al riposo in vantaggio, nella ripresa si abbassa ulteriormente, badando esclusivamente alla fase difensiva e provando timidamente a uscire in contropiede. Una tattica che non funziona mai, anche se allo stesso tempo c'è una Fiorentina abile a gestire la sfera ma incapace di pungere. I tentativi più interessanti nascono sempre dalla velocità di Salah, che però è costretto a sbattere contro il muro ucraino. Borja Valero s'inserisce col contagiri al 77', ma il suo colpo di testa finisce sul palo e pare la copertina di una serata maledetta. A stravolgere le sorti della gara ci pensa allora Babacar, entrato a 10 minuti dal termine al posto di un deludente Mario Gomez: il senegalese, pescato a centro area da Mati Fernandez al minuto 92, inventa una rovesciata da sogno che ribalta l'inerzia di questo quarto di finale. L'Italia torna a spaventare l'Europa: il Napoli impressiona a Wolfsburg, ma anche la Fiorentina è viva più che mai.

LE PAGELLE



Mati Fernandez 7 - Piedi raffinati, che concretizzano idee (le sue) mica male. Sempre nel vivo della gara, la rete di Babacar nasce da un suo servizio.



Gonzalo Rodriguez 6,5 - Domina dietro, concedendo mezzo centimetro a nessuno.



Joaquin 5 - Buon primo tempo, anche se spesso si perde sul più bello. Nella ripresa si spegne e viene giustamente cambiato.



Gomez 4,5 - Qualche sponda utile nei primi 45', poi sparisce dal campo e diventa quasi un ostacolo per i compagni.



Shovkoskiy 6,5 - Come arrivare a 40 anni con l'energia di un ragazzino. Para il parabile per tutto il corso del match, alla fine è beffato solo dal capolavoro di Babacar.

IL TABELLINO



DINAMO KIEV-FIORENTINA 1-1

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Shovkoskiy 6,5; Danilo Silva 6, Dragovic 6, Khacheridi 5,5, Antunes 5,5 (24' Vida 5,5); Rybalka 6,5, Sydorchuk 6 (23' st Belhanda 6); Yarmolenko 6, Buyalskiy 5 (35' st Chumak sv), Lens 6; Teodorczyk 5.

A disp.: Rybka, Gusev, Mbokani, Kravets. All.: Rebrov 6

Fiorentina (4-3-3): Neto 6; Tomovic 6, Gonzalo Rodriguez 6,5, Savic 6, Alonso 6,5; Mati Fernandez 7, Badelj 6, Borja Valero 6,5 (38' st Aquilani sv); Joaquin 5 (23' st Vargas 6), Gomez 4,5 (32' st Babacar 7,5), Salah 6,5.

A disp.: Tatarusanu, Richards, Pasqual, Ilicic. All.: Montella 6

Arbitro: Marciniak (Polonia)

Marcatori: 36' Lens (D), 47' st Babacar (F)

Ammoniti: Dragovic, Sydorchuk, Khacheridi, Lens (D); Gomez, Alonso, Tomovic (F)

Espulsi: -