Euro 2016, qualificazioni: colpo Norvegia, Bulgaria bloccata

23:23 - La Norvegia non sbaglia e, nella quarta giornata delle qualificazioni ad Euro 2016, va a vincere 1-0 in Azerbaigian: a Baku decide la rete nel primo tempo di Nordtveit che porta gli scandinavi a -1 da Italia e Croazia, coppia di testa del gruppo H. Si allontana dal terzo posto invece la Bulgaria, bloccata sull'1-1 in casa da Malta e adesso a cinque lunghezze dalla Norvegia: all'iniziale vantaggio di Galabinov risponde nella ripresa il rigore di Falla.

Si dimostra cinica la squadra di Per-Mathias Hogmo che centra così la sua terza vittoria consecutiva e si porta al comando del gruppo H. Match equilibrato a Baku, con i padroni di casa che provano a fare la partita senza però riuscire a impensierire la porta difesa da Nyland. Al 25' da calcio d'angolo arriva il gol del vantaggio per gli scandinavi, cross di Johansen e colpo di testa vincente di Nordtveit.



Ad inizio ripresa la Norvegia sfiora il raddoppio, ma il portiere Agayev dice di no, compiendo due grandi parate. Non succede più nulla, la reazione dei padroni di casa si dimostra sterile e la Norvegia può festeggiare i tre punti. Notte fonda per l'Azerbaijan, sempre ultima in classifica con 0 punti.



A Sofia è Galabinov a suonare il primo squillo dopo solo 6 minuti: l'attaccante del Livorno interviene in spaccata sulla sponda di Alexandrov e mette in fondo al sacco. La Bulgaria davanti combina poco e non trova il raddoppio prima dell'intervallo. Nella ripresa, al 49', arriva il pareggio a sorpresa di Malta: Failla dagli undici metri non sbaglia e gli ospiti trovano l'1-1. A quel punto il ct Penev le prova tutte, mette una formazione a trazione anteriore e al 76' ha la grande chance per riportarsi in vantaggio: un calcio di rigore che Popov spara alle stelle, regalando così a Malta il primo punto nel girone e allontanando la Bulgaria dal terzo posto.