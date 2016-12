Euro 2016: Spagna show, per la Svezia Montenegro amaro

10:08 - Tutto facile per la Spagna che, nella quarta giornata del Girone C di qualificazione agli Europei, si impone 3-0 sulla Bielorussia con un eurogol di Isco e le reti di Busquets e Pedro. In campo nella ripresa anche il napoletano Callejon e lo juventino Morata. A Podgorica è 1-1 tra Montenegro e Svezia nel Gruppo G: apre Ibrahimovic, pari di Jovetic su rigore. ​Bene la Svizzera (4-0 sulla Lituania) e la Slovacchia (2-0 contro la Macedonia).

Allo stadio Nuevo Colombino di Huelva la Spagna passa in vantaggio dopo appena 18 minuti con una grande giocata di Isco che, da fuori area, lascia partire un destro che si spegne nel sette. Passa appena un minuto e Busquets raddoppia con un tiro da lontano leggermente deviato. Nella ripresa chiude i conti Pedro che, servito da Juanfran, mette dentro col piattone sul secondo palo. Lo stesso attaccante del Barcellona colpisce anche il palo nei minuti finali.



Con questa vittoria la Spagna mantiene il secondo posto del Gruppo C con 9 punti dietro alla Slovacchia di Hamsik che batte 2-0 la Macedonia in trasferta grazie alle reti di Kucka e di Nemec nel primo tempo. Il centrocampista genoano deve solo appoggiare in rete il perfetto assist dell’ex pescarese Weiss mentre il numero 11 della squadra di Kozak sfrutta un errore clamoroso della difesa macedone.



Nel Girone G la Svezia resta seconda a 6 punti (dietro l’Austria a 10) ma non va oltre l’1-1 a Podgorica contro il Montenegro. Rete in apertura di Ibrahimovic che anticipa il fiorentino Savic mettendo dentro un pallone vagante in area. Lo svedese, ancora non al meglio della condizione per un lungo infortunio, colpisce anche un palo nella ripresa su punizione da 30 metri. All’80’ arriva così il pari firmato da Jovetic su rigore concesso per fallo di Erkan Zengin su Vladimir Jovovic. Con questo punto il Montenegro raggiunge la Russia a quota 5.



La Svizzera, infine, rifila un netto 4-0 alla Lituania: gara dai due volti con gli uomini di Petkovic che nel primo tempo faticano a trovare la via del gol. Nella ripresa, invece, gli elvetici si sbloccano grazie ad una sfortunata autorete del portiere Arlauskis che non trattiene il corner calciato da Shaqiri. Al 68’ è Schar a siglare il raddoppio scattando sul filo del fuorigioco su assist dell'ex Napoli Behrami. Poi si scatena Shaqiri che all’80’ mette dentro di testa e al 90’ si esibisce in uno splendido tacco su cross di Drmic. La Svizzera aggancia al secondo posto del Girone E la Slovenia e la stessa Lituania con 6 punti, alle spalle dell’Inghilterra a punteggio pieno con 12.