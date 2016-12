Euro 2016: poker Germania, CR7 trascina il Portogallo

23:07 - La Germania si rimette in marcia. Dopo i passi falsi contro Polonia e Irlanda, i campioni del mondo battono 4-0 Gibilterra nel loro quarto match di qualificazione a Euro 2016. Una rete di Cristiano Ronaldo consente al Portogallo di piegare 1-0 l'Armenia, la Danimarca passa 3-1 sul campo della Serbia (doppietta dell'ex juventino Bendtner). Figuraccia per la Grecia di Claudio Ranieri, battuta 1-0 in casa dalle isole Far Oer.

Tutto facile per la Germania contro Gibilterra. Una doppietta di Thomas Mueller avvia il poker tedesco, poi arrivano il gol di Goetze e l'autorete di Santos. La nazionale di Loew aggancia al secondo posto del gruppo D l'Irlanda, battuta 1-0 dalla Scozia. In testa c'è sempre la Polonia, che si impone 4-0 in Georgia: a secco Lewandowski, a sbloccare il risultato ci pensa il granata Glik.

Il 450esimo gol da professionista di CR7 regala al Portogallo tre punti pesantissimi. I lusitani soffrono ma riescono a piegare 1-0 l'Armenia: il Pallone d'oro colpisce a venti minuti dal termine, appoggiando in rete da un metro una respinta del portiere su tiro di Quaresma. Il Portogallo si porta così al secondo posto del gruppo I. In testa c'è la Danimarca, che passa 3-1 in rimonta in Serbia. Tosic illude i padroni di casa, nella ripresa le reti degli ex 'italiani' Bendtner (doppietta) e Kjaer ribaltano la gara.

Non conosce fine la crisi della Grecia di Claudio Ranieri, fanalino di coda del girone F dopo la clamorosa sconfitta interna contro le Far Oer: a decidere la gara è una rete di Edmundsson al 61'. Grecia ultima con 1 punto, frutto di un pareggio e tre sconfitte nelle prime quattro gare. Procede a gonfie vele la Romania, che batte 2-0 l'Irlanda del Nord e vola in testa al girone. L'Ungheria batte 1-0 la Finlandia e si porta al terzo posto.