Eric Cantona stupisce ancora: nudo su Elle Francia

A quasi 50 anni Eric Cantona non finisce mai di stupire. L'ex calciatore di Manchester United e nazionale francese, ora apprezzato attore, ha posato nudo per l'ultimo numero della rivista francese Elle in compagnia della moglie Rachida Brakni, bellissima e (a sorpresa) vestitissima. Istrionico e fuori da ogni cliché, anche in questa sua avventura da modello Cantona ha ribaltato gli stereotipi: è lui a farsi palpare dalla sua dolce metà.