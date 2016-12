Empoli-Roma 1-3: sesta vittoria consecutiva per i giallorossi

LA PARTITASpalletti scatenato a bordo campo: linguacce, spinte e battute. Totti sorridente ed El Shaarawy decisivo. E' tornato il sereno in casa Roma e con esso punti e speranze di un finale di campionato di altissimo livello. Vincendo al Castellani di Empoli, contro una squadra ostica e in uno stadio che non l'aveva mai visto uscire coi tre punti, Spalletti ha raccolto la sesta vittoria consecutiva in campionato, diciannove punti su ventuno da quando ha preso il posto di Garcia, piazzandosi al terzo posto e attendendo, bello comodo, quel Fiorentina-Napoli di lunedì che dirà molto sui prossimi due mesi di campionato.



La prova di forza data dai giallorossi, schierati in campo con gli attaccanti mobili senza Dzeko e Florenzi oltre che il solito Totti, è stata chiara e netta. Agevolata dall'immediato vantaggio, ma costruita nel primo tempo e portata casa coi denti in una ripresa sofferta sul piano fisico contro un ottimo Empoli, ma sempre a secco di vittorie nel girone di ritorno. L'assenza di punti di riferimento offensivi contro una difesa in piena emergenza come quella di Giampaolo è stata la mossa vincente che, unita alla tecnica e alla voglia di dimostrare qualcosa degli elementi chiave hanno portato al 3-1 finale. Protagonista di serata Stephan El Shaarawy che dopo due minuti si è divorato un gol mancando completamente il pallone in area, trovando un impatto perfetto al 5' per un destro a giro da venticinque metri sotto la traversa per il vantaggio.



La reazione dell'Empoli, squadra sempre pronta a offrire un gioco propositivo e quindi pericolosa in attacco, non si è fatta attendere. Al 15' Maccarone lanciato sulla sinistra si è visto negare il punto del pari da una bella parata di piedi di Szczesny, col portiere polacco capace di rovinare tutto al 22' respingendo sul volto di Zukanovic un tiro-cross di Mario Rui per l'autogol del pareggio. Equilibrio però destinato evidentemente a non durare più di cinque minuti al Castellani, con Pjanic bravo e astuto al 27' a infilare Skorupski dopo una punizione flop dal limite. I tre punti, però, la Roma li blinda nella ripresa dopo un crollo fisico inaspettato verso l'ora di gioco. I giallorossi sono stati bravi e compatti nel soffrire offrendo a Maccarone un paio di buone occasione potenziali, ma colpendo di rimessa nel momento migliore dei toscani. Al 73' è ancora El Shaarawy a firmare la doppietta dopo una fuga mancina di Salah neutralizzata da Skorupski e "aggiustata" sui piedi del Faraone. In pieno recupero espulso Mario RUi che complica, e non poco, i piani di Giampaolo per il futuro.