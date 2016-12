Ecco come cambia l'Italia di Ventura in Israele

L'1-3 con la Francia è in archivio. La corsa al Mondiale è quello che conta. Oggi allenamento a porte chiuse (blindate) al San Nicola e poi l'incontro coi ragazzi delle Giovanili del Bari, ingresso vietato anche ai genitori dei ragazzi. Quando si dice, appunto, allenamento blindato. Non c'è più De Rossi, è arrivato Bonucci , indispensabile per evitare notti insonni al ct Ventura. Scalpita Verratti , si propone Florenzi : qualcosa cambia verso Israele-Italia, lunedì: debutto verso i Mondiali di Russia 2018.

E così si studia il modo migliore per evitare errori e omissioni, lunedì, contro Israele perché i 3 punti, in quel contesto, sono necessari, anzi di più: indispensabili. Quel che resta di Italia-Francia è l'insicurezza difensiva, sospresona negativa: l'ingresso di Bonucci al fianco di Chiellini e Barzagli dovrebbe essere (é) il miglior antidoto. E' il blocco Juve, che c'è di meglio.

A centrocampo, fuori De Rossi c'è Verratti che stamattina ha parlato e non vede l'ora di ritrovare l'effetto-azzurro che per infortunio gli si era negato all'Europeo. (C'è Montolivo come alternativa). Con lui, Candreva e De Sciglio sulla fasce, Parolo interno ed è da valutare la posizione di Bonaventura che non ha brillato contro i franesi: Ventura pensa fortemente a Florenzi, che è un tuttofare e anche da interno sa fare la sua parte.

Per l'attacco la coppia-Europa Pellé-Eder resta quella con le migliori garanzie.