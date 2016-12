E. League, Sousa sprona la Fiorentina: "Dobbiamo avere fame di vincere"

"Credo che siamo partiti molto bene in questa competizione - ha proseguito -. Adesso dobbiamo migliorare in fatto di cross e finalizzazione". "Ma l'atteggiamento si sta sempre migliorando, i giocatori tutti i giorni mi fanno vedere che lo spirito è giusto", ha continuato. Poi una battuta sul Qarabag : "Ha lo stesso allenatore da 9 anni, tutti i giocatori hanno esperienza internazionale. Due anni fa hanno già dimostrato di poter fare ottime cose in Europa, vincendo anche col Dnipro".



Anche sui pochi gol realizzati finora, il tecnico viola ha le idee chiare: "E' importante che migliori anche la qualità dei cross. Io credo nel miglioramento che però deve essere fatto nel lavoro. Noi stiamo crescendo e dobbiamo continuare a crescere trovando anche delle alternative valide. Nelle gare contro Juve e Udinese abbiamo attaccato gli spazi e creato profondità, cosa che voglio vedere". " Adesso siamo una squadra in crescita, con varianti di modulo ma per consolidare certe cose abbiamo bisogno di tempo", ha aggiunto.



Quanto invece alle aspettative sull'Europa League, Sousa mostra ottimismo: "Lo scorso anno siamo partiti male pur avendo un equilibrio di gioco con il Basilea, ma l'inferiorità numerica ci ha fatto perdere la gara. Ci ha pesato molto quel ko. Gli altri forse sono stati migliori di noi ma in poche gare gli avversari sono stati migliori. Gli avversari devono essere molto superiori a noi per vincere la partita"



Infine qualche spunto sui singoli. "Federico Chiesa! Tutti hanno la possibilità di giocare domani, io lo stimo moltissimo. Lui ha una base da esterno, ma sa dominare molto bene il campo. Ha un ottimo feeling con gli spazi sia quando entra in area con entrambi i piedi. Crossa molto bene, ha cattiveria agonistica ed è per questo che è stato integrato. Avrà sicuramente un'affermazione a livello personale importantissima. Credo che diventerà una bandiera, visto che io credo moltissimo nel calcio giovanile". Capitolo Zarate: "Quella di Mauro non è una questione di egoismo. Lui ha voglia di essere protagonista con noi ed è importante per noi". "Per me tutti i giocatori sono importanti, soprattutto quelli che possono fare la differenza e lui può farla - ha proseguito Sousa -. Tutti i giocatori che hanno voglia e atteggiamento giusto hanno sempre più possibilità degli altri. Io cerco di inserire tutti ma voglio competitività tra i miei giocatori, non penso al turnover come fate voi. Se vedo che ho i giocatori giusti per vincere la partita, li metto in campo".