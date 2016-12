E. League: l'Inter trova il Southampton, il Sassuolo l'Atlhetic Bilbao

L 'Inter è finita nel girone K con Sparta Praga, Southampton e Hapoel Beer Sheva . La Fiorentina , altra testa di serie, trova Paok Salonicco, Slovan Liberec e Qarabag (raggruppamento J). La Roma , nel gruppo E, evita lo United e sfiderà Viktoria Plzen, Austria Vienna e Astra . Per il Sassuolo , in quarta fascia, gare contro Athletic Bilbao, Genk e Rapid Vienna (girone F). Lo United di Mourinho giocherà contro Feyenoord, Fenerbahce e Zorya.

L'importante per i giallorossi di Luciano Spalletti, che ancora devono archiviare la sconfitta rimediata contro il Porto nei playoff di Champions League, era evitare il Manchester United. Si ritroveranno a giocare contro il Viktoria Plzen, l'Austria Vienna e i romeni dell'Astra, che hanno fatto fuori il West Ham.



L'Inter non avrà vita facile contro il Southampton. Sarà una gara molto importante per la squadra di Frank de Boer, che nel girone ha pescato anche Sparta Praga e gli israeliani dell'Hapoel Beer Sheva. La Fiorentina andrà in Grecia contro il Paok. La squadra di Paulo Sousa ha trovato anche gli azeri del Qarabag e lo Slovan Liberec. Trasferta suggestiva per il Sassuolo in casa dell'Athletic Bilbao. Gli emiliani di Di Francesco vogliono continuare a stupire dopo aver strapazzato la Stella Rossa. Le altre due rivali sono Genk e Rapid Vienna.