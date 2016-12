Dzeko come Batistuta: Roma sogna

Edin Dzeko come Gabriel Omar Batistuta : un paragone che fa sognare i tifosi della Roma. La strada è ancora lunga, ma l'inizio di campionato del bosniaco è straordinario quanto sorprendente. Con la doppietta che ha ribaltato il Sassuolo ha raggiunto la media perfetta di un gol a partita: 10 su 10 in campionato! Proprio come aveva fatto l'attaccante argentino nell'anno dell'ultimo scudetto. La cura Spalletti ha rigenerato il bomber che ora non vuole più fermarsi. Già eguagliato il bottino dello scorso anno dove era andato a segno 8 volte in Serie A e due in Champions League. Dopo l'estate passata sul mercato, Spalletti l'ha messo al centro della Roma ed è stato ripagato. Il bosniaco ha ascoltato le indicazioni del tecnico ed è diventato un bomber completo capace di svariare per tutto il fronte d'attacco. Non la prima punta classica che aspetta i palloni in area, ma un giocatore di movimento capace anche di arretrare per dialogare con i compagni. Abile negli inserimenti sul filo del fuorigioco e fortissimo di testa sta vivendo un momento magico: ogni pallone che tocca lo trasforma in gol. Devastante con Salah : i due si intendono a meraviglia e sono la miglior coppia del campionato per assist e gol. Edin si è preso così la rivincita personale dopo l'anno di ambientamento vissuto in maniera difficile. Il passato è ormai alle spalle e ora non ha nessuna intenzione di fermarsi. Era solo questione di tempo per lui che di gol ne ha sempre fatti tanti. Adesso si è sbloccato anche nella Capitale: la Roma se lo gode e sogna.

SASSUOLO-ROMA 1-3: LE STATISTICHE- Quello di Cannavaro è stato il primo gol segnato dal Sassuolo contro la Roma in casa in campionato.

- Primo gol di Cannavaro in Serie A con la maglia del Sassuolo, alla 77ª presenza in neroverde.

- La Roma non ha tentato alcun tiro nello specchio nel primo tempo per la prima volta in questo campionato.

- Dzeko non segnava per quattro partite di fila in campionato dall’agosto 2011 col City.

- Tre doppiette per Dzeko in questo campionato, più di ogni altro giocatore.

- 10 gol nelle prime 10 presenze in questo campionato, così come Batistuta al primo anno nella Roma.

- Tutte le ultime cinque partite della Roma hanno visto entrambe le squadre in campo andare in gol.

- Primo gol stagionale per Nainggolan in campionato – il belga non segnava dallo scorso maggio contro il Chievo.

- Seconda vittoria in rimonta per la Roma in questo campionato – nessuna squadra ha fatto meglio.

- Dzeko e Salah si sono scambiati 4 assist vincenti in questa Serie A, miglior coppia del campionato.

- In sei delle 10 partite stagionali la Roma ha segnato almeno tre gol – meglio di ogni altra squadra.