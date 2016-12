Derby di Roma: accoltellati due tifosi vicino all'Olimpico

Inizia nel peggiore dei modi il derby di Roma. Due tifosi sono stati infatti accoltellati nei pressi dello stadio Olimpico poco prima del match. Secondo quanto si è appreso, è accaduto su lungotevere Thaon di Revel. Sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Policlinico Gemelli in codice rosso. I due, probabilmente supporter giallorossi, sarebbero stati feriti all'addome e non sarebbero in pericolo di vita.