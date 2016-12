Dalla Francia: l'Inter ha contattato Blanc

Mentre Frank De Boer prova a salvare la panchina, la dirigenza cinese dell'Inter sta già guardando al futuro, più o meno lontano. Dalla Francia arriva l'indiscrezione di un contatto con Laurent Blanc , disoccupato dopo l'esonero in estate dal Psg. Le Parisien scrive di un sondaggio dei nerazzurri con l'agente del tecnico, Jean-Pierre Bernès. Il francese, ex difensore proprio dei nerazzurri, avrebbe già dato la sua disponibilità. Sono attesi sviluppo dopo il match contro il Torino.

Traghettatore o subito un big accantonando il sogno Simeone? Questo il dubbio dell'Inter, il futuro di De Boer sembra già segnato, indipendentemente dai prossimi risultati. Giorni di riflessioni per la dirigenza del Suning che si sta guardando in giro. La dirigenza "italiana" composta da Ausilio, Zanetti e Gardini "spinge" per un tecnico italiano, mentre i cinesi sembrano intenzionati a non voler perdere tempo puntando su un big internazionale. Ecco allora che Blanc rappresenta per esperienza e appeal quanto di meglio sul mercato. Profilo che piace anche ai tifosi visto il suo passato da giocatore: il difensore ha vestito la maglia dell'Inter dal 1999 al 2001 con 68 presenze lasciando un buon ricordo. L'incognita è che non ha mai allenato al di fuori dei confini francesi: Bordeaux, Francia e Psg il suo curriculum.