Dal campo profughi al Bernabeu: il piccolo Zaid corona il suo sogno e incontra CR7

L'immagine del padre (con lui in braccio) sgambettato da una giornalista ungherese ha fatto il giro del mondo. Per il piccolo Zaid l'incubo si è trasformato in sogno, quello di conoscere il suo grande idolo, Cristiano Ronaldo. Dopo che il papà, profugo dalla Siria, ha trovato un lavoro come allenatore a Getafe, alle porte di Madrid, la famiglia è stata ospite del Real. Il piccolo è entrato mano nella mano con CR7 al Bernabeu prima del match con il Granada: il lieto fine di una storia drammatica.