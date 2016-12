Crystal Palace, che paura per Pape Souaré: grave incidente in auto

Grave incidente per Pape Souaré, coinvolto ieri in un incidente con altre due macchine avvenuto nei pressi dell'aeroporto di Heathrow (Londra). Per estrarre il difensore del Crystal Palace dall'auto, i vigili del fuoco hanno dovuto tagliare il tetto della Mercedes a bordo della quale viaggiava. Il senegalese ha rimediato alcune ferite alla coscia e alla mandibola, ma le sue condizioni - come riporta il Daily Mail - non sono preoccupanti.