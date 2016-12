Cristiano Ronaldo si regala una Bugatti da 2 milioni di euro

Hai vinto l'Europeo e non ti fai un "regalino"? Neanche per sogno. Peccato che il "presente" in questione sia una Bugatti Veyron, una supercar da due milioni di euro, 400 km/h di velocità e accelerazione da 0 a 100 in 3". Ma se ti chiami Cristiano Ronaldo che problema c'è? E così, pochi giorni dopo il successo con il Portogallo a Euro 2016, la stella del Real Madrid ha deciso di ampliare il suo parco macchine, concedendosi un ulteriore lusso. Un "animale" come ha scritto lui stesso su Instagram. Basterà a consolarlo per l'infortunio rimediato in finale?