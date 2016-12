Cristiano Ronaldo si cura con le cellule staminali

La partita contro il Manchester City ha evidenziato come Cristiano Ronaldo sia fondamentale per il Real Madrid. Il campione portoghese sta tentando il recupero dall'infortunio e a scopo precauzionale salterà la prossima gara di Liga contro la Real Sociedad. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo AS, CR7 per porre fine al fastidio al bicipite femorale della gamba destra starebbe provando una cura basata sulle cellule staminali.