Cordoba a Tiki Taka: "Lo scudetto 2005-2006? Lo sento mio e lo tengo stretto"

Dopo il quinto titolo di fila della Juve, Ivan Cordoba torna a parlare dello scudetto 2005-2006 . " Quel titolo lo sento assolutamente mio - ha spiegato a Tiki Taka -. Siamo arrivati terzi ma totalmente onesti , lo ha detto la giustizia e per me basta questo. Quello Scudetto ce l’ho a casa e me lo tengo stretto ". Poi sulle differenze tra Conte e Allegri : "Antonio ha preso la Juve e l’ha portata in alto da zero. Ma ha preso la squadra in una situazione molto difficile quest’anno ma è riuscito a rimontare".

Presente e passato. Cordoba non dimentica quello che è successo nel 2006, ma non vuol negare i meriti di questa Juve: "Tanto di cappello per questa Juve che ha fatto una striscia incredibile, non torniamo al passato. Godetevi questi cinque scudetti e basta".



Poi una battuta su Conte e Allegri: "Non so chi è meglio. Ognuno ha il suo merito". Quanto invece al miglior allenatore che ha avuto in carriera, Cordoba non ha dubbi: "Io mi sono trovato molto bene con Mancini". Infine qualche parola sulla situazione di Francesco Totti: "Io gli rinnoverei il contratto. Lui ha un significato per la squadra e per il gruppo che va al di là dell’essere solo un giocatore. Se lui sta bene, nei minuti che gli verranno concessi può ancora fare il Totti".