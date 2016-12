Coppa Italia alla Juventus, battuta 2-1 la Lazio in finale

LA PARTITA

Missione compiuta per la Juventus: il Triplete è ancora possibile. Dopo la conquista dello scudetto è arrivata la decima Coppa Italia con tanto di stelletta argento in omaggio per la prossima stagione e inseguita da ben vent'anni. E' l'anno dei bianconeri, affamati e arsi di successo, con quel pizzico di fortuna - leggasi doppio palo di Djordjevic prima del 2-1 decisivo di Matri - tipico della grande squadra. Per Allegri, intanto, un'altra soddisfazione: lui come Lippi nel 1995 ha conquistato il Doblete. Per la Lazio, invece, tanti applausi e tantissimo amaro in bocca.

Una partita giocata fin dall'inizio con il piede appoggiato all'acceleratore. Intensità massima da una parte e dall'altra che ha regalato un bello spettacolo a un Olimpico strapieno, pur limitando al minimo sindacale le vere occasioni da gol. L'apoteosi della tattica nella sfida Pioli-Allegri, con in laziale bravo a sorprendere il collega con un inedito 3-4-3 che ha ridotto al minimo la pericolosità e le incursioni del centrocampo bianconero. Tra una pedina e l'altra spostata nello scacchiere, non è un caso che i due gol - a distanza di sette minuti - siano arrivati sugli sviluppi di palle inattive dai due capitani, questo sì è un caso vista l'assenza contemporanea di Mauri e Buffon. Al 4' la parte nord dell'Olimpico esplode per l'incornata vincente di Radu, lasciando spazio alla festa della sud all'11' per l'acrobazia di Chiellini che ristabilisce la parità. Poco cambia, quasi fosse un episodio già scritto nella storia del match. La Lazio in pressione costante a metà campo torna a correre in lungo e in largo con Candreva a uomo su Pirlo in fase difensiva e se le occasioni più ghiotte capitano a Cataldi e Parolo con un destro al volo che strozza in gola ai tifosi l'urlo di gioia, la frittata è rischiata da Berisha al 42' quando per poco regala a Tevez il rimpallo vincente.